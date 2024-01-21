Хлебом со стеклами в школе Нижнего Тагила заинтересовался Бастрыкин

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по проверке инцидента с хлебом в школе Нижнего Тагила, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ранее в СМИ появилась информация, что в хлебе школьники нашли фрагменты стекла. Следователи Свердловской области организовали процессуальную проверку.

Инцидент произошел в горно-металлургической средней общеобразовательной школе. Хлеб с осколками стекла попался пяти ученикам 1Б класса. Детей отправили на осмотр к медсестре. Сообщалось, что одной девочке уже дома вызвали "скорую", она жаловалась на боль в горле и желудке.



Проверку также проводит управление образования.