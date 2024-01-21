В Донецке ВСУ обстреляли рынок, погибли не менее 13 человек

ВСУ обстреляли рынок Донецка в микрорайоне Текстильщик. О произошедшем сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Удар был нанесен в воскресенье, когда на рынке больше всего людей. Изначально сообщалось о восьми погибших, потом их число выросло до 12.

Глава ДНР Денис Пушилин в настоящий момент сообщил о 13 погибших и 10 раненных. Информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется

На месте работают оперативные службы,, ведется поиск фрагментов вооружения.