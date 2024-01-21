21 Января 2024
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Происшествия В России За рубежом Москва
Фото: Накануне.RU

Названа предварительная причина авиакатастрофы в Афганистане

Экипаж самолета Falcon 10, рейсом Гая – Ташкент – Москва, который разбился в Афганистане, перед крушением сообщил о малом достатке топлива из-за встречного ветра на эшелоне полета, сообщает telegram-канал 112

Было принято решение совершить посадку на запасном аэродроме в Душанбе. В 17.19 (мск) пилот доложил об отказе правого двигателя, в 17.20 об отказе левого двигателя. В 17.35 метка от воздушного судна пропала в 161 км от Душанбе.

Сообщается, что на борту самолета были шесть человек, двое из них - россияне. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия).

Самолет Falcon 10 принадлежит компании "АТЛЕТИК ГРУПП".

Теги: Афганистан, самолет, крушение


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Развитие сюжета:

Ранее 21.01.2024 12:44 Мск Следователи возбудили дело из-за крушения самолета с россиянами в Афганистане

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Ранее 21.01.2024 10:31 Мск СМИ сообщили о крушении в Афганистане индийского самолета, который летел в Москву

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