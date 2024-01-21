Названа предварительная причина авиакатастрофы в Афганистане

Экипаж самолета Falcon 10, рейсом Гая – Ташкент – Москва, который разбился в Афганистане, перед крушением сообщил о малом достатке топлива из-за встречного ветра на эшелоне полета, сообщает telegram-канал 112

Было принято решение совершить посадку на запасном аэродроме в Душанбе. В 17.19 (мск) пилот доложил об отказе правого двигателя, в 17.20 об отказе левого двигателя. В 17.35 метка от воздушного судна пропала в 161 км от Душанбе.

Сообщается, что на борту самолета были шесть человек, двое из них - россияне. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия).

Самолет Falcon 10 принадлежит компании "АТЛЕТИК ГРУПП".