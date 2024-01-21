СМИ сообщили о крушении в Афганистане индийского самолета, который летел в Москву

Самолет индийской компании Falcon 10B, летевший в Москву, потерпел крушение на северо-востоке Афганистана, сообщают СМИ.

По предварительным данным, из-за технической неисправности судно рухнуло в провинции Бадахшан. На борту были шесть человек, двое из них - россияне. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия).

Представители движения "Талибан"* (запрещено в РФ и признано террористической организацией) заявили, что в регион направлена группа для расследования обстоятельств инцидента.

* Талибан - Запрещенная в России террористическая организация