21 Января 2024
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Политика
Фото: Накануне.RU

СМИ сообщили о крушении в Афганистане индийского самолета, который летел в Москву

Самолет индийской компании Falcon 10B, летевший в Москву, потерпел крушение на северо-востоке Афганистана, сообщают СМИ.

По предварительным данным, из-за технической неисправности судно рухнуло в провинции Бадахшан. На борту были шесть человек, двое из них - россияне. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия).

Представители движения "Талибан"* (запрещено в РФ и признано террористической организацией) заявили, что в регион направлена группа для расследования обстоятельств инцидента.

* Талибан - Запрещенная в России террористическая организация

Теги: Афганистан, самолет, Москва, крушение


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Развитие сюжета:

Ранее 21.01.2024 12:44 Мск Следователи возбудили дело из-за крушения самолета с россиянами в Афганистане
Ранее 21.01.2024 11:24 Мск Названа предварительная причина авиакатастрофы в Афганистане

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