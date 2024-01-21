21 Января 2024
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Происшествия СЗФО Ленинградская область
Фото: Накануне.RU

В Ленинградской области произошел пожар в терминале "НОВАТЭК"

В Ленинградской области, в порту Усть-Луга произошел пожар на терминале компании "НОВАТЭК", сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент Накануне.RU.

Персонал эвакуирован, пострадавших нет. В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности.

К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. В настоящий момент возгорание локализовано, уровень пожара понижен до второго.

ТАСС со ссылкой на главу района Юрия Запалатского сообщает, что пожар произошел в результате двух взрывов. В три часа ночи администрацией был собран штаб по безопасности, на котором присутствовали все федеральные, региональные и местные структуры власти. Было принято решение о режиме повышенной готовности. Ситуация находится под контролем.

Теги: НОВАТЭК, пожар, порт, Усть-Луга


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