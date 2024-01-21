21 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

Глава парламента Крыма призвал властей Германии вернуть музеям похищенные ценности

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти Германии вернуть музеям Крыма похищенные в годы фашистской оккупации музейные ценности. Он сообщил РИА Новости, что во время фашисткой оккупации в Германию были вывезены многие музейные ценности, в том числе, сокровища Алупкинского дворца-музея.

Кроме того, многие музейные ценности были уничтожены. Всего перед войной в Крыму работало 25 музеев. Все они понесли тяжелые невосполнимые потери.

По мнению Константинова, решить этот вопрос можно и в судебном порядке, но после победы над Западом, поскольку требования, не подтвержденные силой, Запад игнорирует, даже если они справедливы. Глава парламента подчеркнул, что требования компенсаций должны быть жесткими, потому что "любить нас там все равно не будут", а великодушие расценивают как слабость и начинают наглеть.

Всего из Советского Союза было похищено и уничтожено свыше 1 млн единиц музейного хранения.

Теги: Крым, музеи, ценности, Германия, Владимир Константинов


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