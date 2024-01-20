Бастрыкин потребовал возбудить дело о нападении египтян на пермяка

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении иностранцев на жителей Перми.

В поле зрения СК попали сообщения СМИ о том, что двое иностранных студентов местного вуза избили мужчину, отобрав у него рюкзак с ноутбуком. В публикации отмечается, что нападавшие могут быть причастны и к другим преступлениям.

Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю возбудить и расследовать по данному факту уголовное дело. Его ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Нападение произошло перед новым годом. По данным полиции, двое граждан Египта, ночью заметили в одном из торговых центров мужчину с рюкзаком, в котором находились ноутбук и другие гаджеты. Они напали на мужчину, нанесли несколько ударов бутылкой по голове и телу, после чего похитили рюкзак. Ущерб превысил 70 тысяч рублей.

Спустя несколько часов после совершения преступления сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались студенты одного из пермских вузов 2001 и 2002 годов рождения. Известно, что задержанные прибыли в Россию для получения высшего образования. Мужчины пояснили, что в момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Египтяне были задержаны, полиция ведет расследование.