21 Января 2024
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Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

Бастрыкин потребовал возбудить дело о нападении египтян на пермяка

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении иностранцев на жителей Перми.

В поле зрения СК попали сообщения СМИ о том, что двое иностранных студентов местного вуза избили мужчину, отобрав у него рюкзак с ноутбуком. В публикации отмечается, что нападавшие могут быть причастны и к другим преступлениям.

Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю возбудить и расследовать по данному факту уголовное дело. Его ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Нападение произошло перед новым годом. По данным полиции, двое граждан Египта, ночью заметили в одном из торговых центров мужчину с рюкзаком, в котором находились ноутбук и другие гаджеты. Они напали на мужчину, нанесли несколько ударов бутылкой по голове и телу, после чего похитили рюкзак. Ущерб превысил 70 тысяч рублей. 

Спустя несколько часов после совершения преступления сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались студенты одного из пермских вузов 2001 и 2002 годов рождения. Известно, что задержанные прибыли в Россию для получения высшего образования. Мужчины пояснили, что в момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Египтяне были задержаны, полиция ведет расследование.

Теги: египтяне, нападение, бастрыкин


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