20 Января 2024
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Общество Южный ФО В России Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Регионы-лидеры по производству овощей столкнулись с нехваткой семян

Астраханская и Волгоградская области заявили о нехватке семян накануне посевной. Минсельхоз заверяет, что семян не меньше, чем год назад, сообщает РБК.

Астраханская область занимает первое место по производству овощей в России. В регионе выращивается более 70% томатов и 30% лука, а также каждый третий арбуз. Волгоградская область занимает первое место по производству в стране лука и моркови.

Вопрос готовности к посевной обсуждался на совещании у директора департамента растениеводства Романа Некрасова с представителями региональных органов сельского хозяйства. Представители Астраханской области сообщили, что регион обеспечен семенами овощных культур примерно на 77%, но обеспокоенность вызывает ситуация с семенами томата (обеспеченность составляет около 70%). В частности, тяжелая ситуация сложилась у крупнейшего производителя томатов в регионе — предприятия АПК "Астраханский". Представитель Волгоградской области на мероприятии сообщил, что регион обеспечен семенами моркови и лука лишь на 20%. Заявки на поставки были направлены во Францию и Венгрию, но реакции на них не последовало, а логистические цепочки поставок не выстроены.

АПК "Астраханский" — крупнейший в России производитель томатной пасты, а также томатов. Проблема у предприятия возникла в связи с запретом на ввоз в Россию голландского посадочного материала. Запрет в конце ноября 2023 года ввел Россельхознадзор на фоне систематического выявления карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов в Россию. Доля голландских семян томата у АПК "Астраханский" составляла 35%. 

Отечественных семян для производства томатной пасты в России в промышленных масштабах нет — посадочный материал завозится из-за рубежа. Закупить недостающее в 2024 году количество у других поставщиков оказалось проблематично. "Семена не выращиваются за один день, чтобы получить их ранней весной 2024 года, мы их заказывали весной прошлого года. Попросить поставщиков продать нам больше нельзя — у них их просто нет. Поэтому для нас это серьезная проблема, которая пока никак не решена", — констатирует гендиректор АПК "Астраханский" Михаил Зайцев. Нехватка семян, в свою очередь, может привести к снижению посевных площадей и, как следствие, — к уменьшению урожая томатов.

В Минсельхозе России сообщили, что по состоянию на 15 января готовность семенного материала по овощам открытого грунта составляет 60% — это "соответствует уровню прошлого года". Вопрос обеспеченности аграриев материально-техническими ресурсами на особом контроле, подчеркивают в министерстве. Подготовка и закупка семенного материала продолжаются, особый акцент в предстоящей посевной будет сделан на использовании достижений отечественной селекции.

Теги: овощи, семена, нехватка


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