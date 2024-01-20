В нижнетагильской школе детей накормили хлебом со стеклом

В Нижнем Тагиле детей накормили хлебом со стеклом. Проверку этой информации проводит Следственный комитет и управление образования города.

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила устанавливает и опрашивает возможных очевидцев, следователи проверяют, был ли причинён детям вред здоровью, истребуется интересующая следствие документация.

Свою проверку организовало управление образования Нижнего Тагила. Отмечается, что инцидент произошел в горно-металлургической средней общеобразовательной школе.



Обращений в скорую помощь по этому поводу не зафиксировано, как и обращений к иным врачам. Но управление образование установит все необходимые детали, а также организует дополнительные проверки по другим образовательным учреждениям.



По сообщению портала 66.RU, хлеб с осколками стекла попался пяти ученикам 1Б класса. Детей отправили на осмотр к медсестре. Одной девочке уже дома вызвали "скорую", она жаловалась на боль в горле и желудке.