20 Января 2024
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Фото: yanao.ru

Третий именной самолет в авиакомпании «Ямал» носит имя Михаила Пономарева

В авиапарке компании "Ямал" с начала 2024 года летает борт, которому присвоено имя Михаила Пономарева. Борт  Суперджет-100 имени Михаила Пономарева в первый рейс вылетал  2 января.

Михаил Николаевич Пономарев посвятил Ямалу большую часть своей жизни. В молодости служил штурманом АН-24 в Сургутском авиаотряде Тюменского управления. Налетал почти девять тысяч безаварийных часов.

В 90-х благодаря управленческим способностям и сильному характеру стал руководителем Тюменского регионального управления воздушного транспорта (Росавиация). Михаил Пономарев вместе с командой единомышленников объединил 11 из 16 существующих в Тюменской области авиаотрядов.

пономарев михаил николаевич заместитель министра регионального развития рф(2007)|Фото: Накануне.ru

В течении шести лет был вице-губернатором в команде Юрия Неелова.

С 2000-го года Михаил Пономарев занимал посты заместителя полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, замминистра регионального развития РФ и замдиректора департамента Управления делами правительства РФ.

пономарев михаил николаевич сенатор сф рф(2015)|Фото: Накануне.ru

В 2010 году вернулся в Тюмень и через год был избран депутатом Тюменской областной Думы. Более 10 лет Михаил Пономарев являлся официальным представителем Тюменской области в Совете Федерации. Принимал участие в решении сложных задач социально-экономического развития страны и региона.

Совещание по нацпроектам в Тюмени(2019)|Фото: Накануне.RU

Награжден орденами Дружбы, Почета, благодарностью Президента России. За многолетний труд и особо выдающиеся заслуги ему присвоено высокое звание «Почетный гражданин ЯНАО».

самолет михаил пономарев(2024)|Фото: yanao.ru

Это уже третий именной самолет «Ямала». В апреле прошлого года Суперджету-100 присвоено имя Виктора Черномырдина в честь 85-летия политика. В 2018 году другому самолету авиакомпании было присвоено имя Героя России Романа Филиппова, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Теги: самолет михаил пономарев, авиакомпания ямал, борт, авиаотряд


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