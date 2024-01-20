В Соликамске крупный пожар на предприятии по производству бумаги

В Соликамске произошел пожар на предприятии по производству бумаги.

По данным МЧС, возгорание произошло в 15.15 на улице Коммунистическая, где располагается предприятие "Соликамскбумпром". Прибывшие пожарные установили, что горит транспортировочная лента на галерее. Площадь пожара составляла 100 кв. м. На тушении задействованы 28 человек личного состава и 7 единиц техники.

Предварительно погибших и травмированных на пожаре нет. До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Информация уточняется.