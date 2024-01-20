Центральный аппарат СК проконтролирует следствие по делу свердловского участкового Золотко

Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад по делу свердловского участкового, которого обвиняют в применении насилия к трем людям. Участковый Юрий Золотко, напомним, обвинил силовиков в сокрытии трех неопознанных тел в одной могиле. Сейчас он находится под домашним арестом.

В отношении него возбуждено и расследуется дело о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия. Допрошены свидетели, проведён обыск в жилище, изъяты интересующие следствие предметы.

В конце 2023 года Юрий Золотко рассказал СМИ о трех трупах, которые якобы закопали на кладбище в месте, где должна была появиться новая могила, по приказу высокопоставленных полицейских. Тела действительно были обнаружены в том месте, о котором сообщил участковый. Однако криминала в произошедшем следователи не усмотрели. Сообщается, что якобы это дело рук недобросовестных похоронщиков - они вырыли несколько тел, которые уже были анатомированы, после чего закопали обратно.

Юрия Золотко уволили из органов. Мужчина пытался оспорить это решение в суде. Выдвинутое против него обвинение он считает местью за то, что сообщил о сокрытии тел и пытался действовать по закону.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о результатах следствия и доследственной проверки.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.