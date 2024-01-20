РЖД перепишут правила перевозки животных: потеряшек не будут выбрасывать из поезда

В РЖД извинились за ситуацию с котом и пообещали изменить правила перевозки домашних животных, чтобы проводники не могли высаживать домашних любимцев из поездов.

"Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО "ФПК". Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций", - говорится в сообщении РЖД.

Железнодорожники, возможно, даже станут помогать зоозащитным организациям на постоянной основе.

Напомним, сегодня стало известно, что кот, которого искали тысячи волонтеров, найден мертвым - его загрызли собаки.

Кот вместе с хозяином путешествовал на поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург. На него были оформлены все документы. В пути кот сбежал из переноски и отправился гулять по вагону. Проводница, заметившая кота, высадила его в Кирове.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в СМИ и соцсетях. Некоторые зоозащитники требуют призвать проводницу к ответственности, другие считают, что виноват хозяин кота, который не следил за животным.

В Федеральной пассажирской компании заявили, что проводница действовала в соответствии со служебными инструкциями. Она подумала, что кот забежал в поезд на станции.

РЖД проводит свою проверку ситуации. Также проверку начала Свердловская транспортная прокуратура.

В чате поисков кота состоит более 6,5 тысяч человек. Волонтеры искали кота круглосуточно.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов считает, что проводница должна понести наказание по статье о жестоком обращении с животными