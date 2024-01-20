Космические пираты. Неизвестные похитили компьютеры, ехавшие на космодром "Восточный"

Вагон с компьютерной техникой, следовавший из Омска на космодром "Восточный", ограбили в пути. Об этом сообщает канал 112.

В адрес космодрома 16 декабря направился вагон, груженый системными блоками, мониторами и другой компьютерной техникой. Под новый год вагон пришел на объект, но все каникулы простоял в ожидании разгрузки. Когда его все же распечатали, выяснилось, что часть груза исчезла - на сумму 250 тысяч рублей.

Возбуждено новое уголовное дело, космодром работает в штатном режиме.