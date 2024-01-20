Взысканные с экс-министра Абызова 20 миллиардов могут пойти в бюджет Новосибирской области

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко попросил передать региону 20 миллиардов рублей, взысканных судом с экс министра Открытого правительства Михаила Абызова. Предложение Аксененко, направленное в адрес главы Кабмина Михаила Мишустина, публикует Telegram-канал Кровавая барыня.

По мнению Аксененко, Абызов во время госслужбы через офшоры управлял ОАО "Новосибирскэнерго" (ныне ОАО "СИБЭКО") — основного поставщика тепла и электричества в Новосибирской области. Проблема с износом теплосетей, отмечает депутат, появилась как раз в те времена, когда компанией руководил Абызов. При этом, деньги в инфраструктуру он не вкладывал, а выводил их на зарубежные счета:

"Видится справедливым рассмотреть возможность направления взысканных с Абызова денежных средств (в том или ином объёме) в бюджет Новосибирской области в целях возмещения ранее нанесённого этой отрасли ущерба, а именно реконструкции и устранения физического износа инженерных сетей, а также модернизации жилищно-коммунального комплекса в целом", - говорится в обращении.

В Новосибирске накануне введен режим чрезвычайной ситуации из-за коммунальной аварии. Без тепла остаются многоквартирные дома, школы и больницы.

"В зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале", - сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Областная комиссия по ЧС ввела режим в Новосибирске, теперь штаб по ликвидации аварий возглавляет областное руководство.

Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов (работал в администрации президента Медведева) Михаил Абызов выплатил из собственных средств более 20 млрд руб. по иску Генеральной прокуратуры. В 2020 году суд постановил взыскать в пользу государства с Абызова 32 млрд руб.

Абызов и еще 12 человек обвинялись в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в его деятельности; мошенничестве в особо крупном размере; легализации преступных доходов; коммерческом подкупе; незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Абызов приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима.