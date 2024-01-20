Депутат Госдумы предложил наказать проводницу, выбросившую кота из поезда

Депутат Госдумы от Челябинской области, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии Владимир Бурматов предложил наказать проводницу, выбросившую из поезда кота.

"Скандал с котом, выброшенным из поезда проводницей на тридцатиградусный мороз закончился максимально трагически. Сегодня кот был найден замёрзшим насмерть. Животное не спаслось. Да и шансов у кота в минус тридцать, честно говоря, не было. Животное фактически убито: прямая причинно-следственная связь между деянием и последствиями (выбросили из поезда на мороз - животное замерзло насмерть) позволяет квалифицировать это уже не как должностное нарушение, а как уголовное преступление и расследовать в рамках статьи "Жестокое обращение с животными", - пишет депутат в своем канале Telegram.

Он считает, что виновная в гибели кота проводница должна быть привлечена к ответственности, а РЖД надо провести разъяснительную работу с персоналом поездов для недопущения повторения подобных инцидентов.

Напомним, сегодня стало известно, что кот, которого искали тысячи волонтеров, найден мертвым - его загрызли собаки.

Кот вместе с хозяином путешествовал на поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург. На него были оформлены все документы. В пути кот сбежал из переноски и отправился гулять по вагону. Проводница, заметившая кота, высадила его в Кирове.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в СМИ и соцсетях. Некоторые зоозащитники требуют призвать проводницу к ответственности, другие считают, что виноват хозяин кота, который не следил за животным.

В Федеральной пассажирской компании заявили, что проводница действовала в соответствии со служебными инструкциями. Она подумала, что кот забежал в поезд на станции.

РЖД проводит свою проверку ситуации. Также проверку начала Свердловская транспортная прокуратура.

В чате поисков кота состоит более 6,5 тысяч человек. Волонтеры искали кота круглосуточно.