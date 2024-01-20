"Слово пацана"? В Челябинске мальчика избила группа агрессивных подростков

В Челябинске толпа подростков издевалась над 14-летним мальчиком. Делом о хулиганстве заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.

По данным ведомства, хулиганы избили подростка и распылили ему в лицо перцовый газ из аэрозольного пистолета. Возбуждено дело о хулиганстве.

СМИ сообщают, что у мальчика возник конфликт со сверстником, который позвал на помощь своих знакомых. Якобы их было 15 человек в балаклавах. Подростка избили, выстрелили в него из газового пистолета, сняли и выбросили его обувь. Истязания снимались на видео для дополнительного унижения подростка. В результате нападения у школьника диагностировали сотрясение мозга, назначена судмедэкспертиза. Отец ребенка считает, что на него напали скинхеды.

Коммерсант-Южный Урал отмечает, что по данным полиции все участники конфликта установлены, скинхедов и представителей каких-либо других субкультур среди них нет. Нападавшими были подростки в возрасте от 12 до 16 лет.