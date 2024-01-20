20 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба главы администрации Сургутского района

Бастрыкин повторно запросил отчет по делу свердловчанина-инвалида, которого отказываются переселить из полуразрушенного барака

Глава СК Александр Бастрыкин повторно запросил доклад по делу о халатности, в результате которой свердловчанин-инвалид и его сестра проживают в аварийном доме. 

По данным Следственного комитета, в свердловском поселке Кировский инвалид с сестрой живут в ненадлежащих условиях - деревянный дом признан аварийным еще в 2017 году, но жильцов никто не расселил. Люди сами разъехались кто куда, кроме одной семьи, которым некуда перебраться. Должностные лица обещают решить вопрос с переселением только через пять лет.

Возбуждено и расследуется дело о халатности. Бастрыкин потребовал повторный доклад о ходе следствия от главы свердловского управления Анатолия Надбитова. Интересно, что в ноябре глава СК уже запрашивал данные по делу.

По данным СМИ, барак построен в прошлом веке. В качестве туалета жильцам приходится использовать ведро. В доме постоянный холод, его не удаётся прогреть из-за разрушенной печи.

 

 

Теги: инвалид, переселение, барак


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