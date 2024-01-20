Госдума рассмотрит проект закона о конфискации имущества осужденных за дискредитацию ВС РФ

В Госдуму в понедельник внесут проект закона о конфискации имущества и денег осужденных за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Думы Вячеслав Володин.

"Обсуждали с вами вопрос о необходимости наказания негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО. Каждый, кто пытается разрушить Россию, предаёт её, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесённый стране ущерб за счёт своего имущества", - пишет Володин.

По его словам, законопроект, о котором идет речь, позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации, а также по решению суда лишать почётных званий за следующие преступления:

распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации (статья 207.3 УК);

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК);

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК);

публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации (статья 280.3 УК);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК);

призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и её граждан (статья 284.2 УК);

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерации не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК);

реабилитация нацизма (статья 354.1 УК).

.Законопроект будет внесён в понедельник.