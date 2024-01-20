20 Января 2024
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Фото: t.me/twix_poisk

Кот Твикс, которого искали тысячи волонтеров, найден мертвым. Его загрызли собаки

Кот Твикс, которого искали тысячи людей, погиб. Об этом журналистам сообщила хозяйка животного. По ее словам, ей привезли мертвого кота.

По данным из чата поиска кота, его нашли около железнодорожного переезда в сторону деревни Лихачи. Твикса загрызли собаки.

Кот вместе с хозяином путешествовал на поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург. На него были оформлены все документы. В пути кот сбежал из переноски и отправился гулять по вагону. Проводница, заметившая кота, высадила его в Кирове. 

Инцидент вызвал бурное обсуждение в СМИ и соцсетях. Некоторые зоозащитники требуют призвать проводницу к ответственности, другие считают, что виноват хозяин кота, который не следил за животным.

 

В Федеральной пассажирской компании заявили, что проводница действовала в соответствии со служебными инструкциями. Она подумала, что кот забежал в поезд на станции.

РЖД проводит свою проверку ситуации.

В чате поисков кота состоит более 6,5 тысяч человек. Волонтеры искали кота круглосуточно.

 

Теги: кот твикс, погиб, загрызли


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