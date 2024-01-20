20 Января 2024
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Происшествия В России Москва
Фото: Накануне.ru

Депутат Госдумы предложил возродить ГУЛАГ

Единоросс, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев предложил возродить систему концентрационных лагерей ГУЛАГ. Такое заявление народный избранник от Забайкалья сделал в эфире телеканала Царьград. В октябре этот депутат уже выступал с неожиданной инициативой "уничтожить 20% россиян", которые не поддерживают президента Владимира Путина.

Именно это заявление попросил прокомментировать телеведущий Юрий Пронько. Напомним, депутат говорил ранее, что на выборах президента победит Владимир Путин, которого поддерживает 80% населения, а оставшиеся 30 миллионов человек, которых он назвал "швалью" и "гнилью", нужно, по мнению парламентария, "если не изолировать, то хотя бы как-то уничтожить". 

Отвечая, Гурулев предположил, что для несогласных с курсом главы государства необходимо воссоздать ГУЛАГ. Он отметил, что в России на смертную казнь введён мораторий, однако если "человек идёт против государства, наверное, надо принимать какие-то меры": мне сейчас говорят: "Ты хочешь устроить опять ГУЛАГ". Ну, я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. Это правда. И не только я хочу, и народ хочет этого", - приводит цитату депутата Brief.

Депутат Гурулев - потомственный военный, пришел в Думу с поста зампреда правительства Забайкалья. Интересно, что в лагере, возродить который он желает, в течение девяти лет отбывал наказание его дед.

Гурулев прославился неоднозначными заявлениями, сделанными в последнее время. Так, он предложил вернуть в юридический язык определение "враг народа". Гурулев пояснил, что "врагами народа" предлагает признавать всех, кто желает поражения России, не поддерживает Путина и бездействует, то есть ничего не делает для "борьбы с нацизмом".

Также депутат предложил мобилизовать на фронт тех, кто официально стоит на бирже труда, безработных россиян. Их он назвал "тунеядцами" (стоит отметить, что "Единая Россия" ранее принимала законы о финансовой поддержке россиян, вставших на биржу труда).

"Первая проблема — тунеядство. Которое доводит до серьезных... Люди вообще нигде не работают, трутнями сидят на бирже труда. Мне говорят: "Давайте мобилизацию проведем". Да давайте — вон на бирже труда все стоят, кто безработные — ради бога, вперед, за власть Советов. Кто мешает?" – говорит Гурулев в эфире передачи.

Интересно также, что двоюродный брат Гурулева осужден к шести годам колонии за взятки в особо крупном размере. Михаил Гурулев руководил ГУП "Автомобильные дороги Забайкалья" и обвинялся в получении взятки в обмен на госконтракты на дорожный ремонт. Преступления совершены в 2020-21 годах, Андрей Гурулев в это занимал высокий пост заместителя главы краевого правительства. 

Главное управление исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ) — подразделение НКВД СССР, МВД СССР, Министерства юстиции СССР, осуществлявшее руководство местами заключения в 1930—1959 годах. В состав ГУЛАГ выходило порядка 30 тыс. мест заключения, по данным на 1953 год в них содержалось 2,6 млн человек.

Теги: гулаг, андерй гурулев


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