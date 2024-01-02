03 Января 2024
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Происшествия Центральный ФО Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области 11 человек пострадали от обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о сегодняшней атаке ВСУ региона, передает корреспондент Накануне.RU.

В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек.

Один снаряд прилетел в частный жилой дом – у мужчины осколочные ранения головы и верхних конечностей, сейчас он прооперирован. Находится под наблюдением врачей. Чуть позже в областную клиническую больницу привезли его супругу и сына. У обоих было шоковое состояние и контузия. Врачи их осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.

Еще шесть человек получили ранения в районе авторынка - двоих забрала скорая помощь - у одного мужчины слепое осколочное ранение грудной клетки и осколочное ранение головы, у женщины контузия и осколочное ранение головы. Оба пациента осмотрены врачами и получают всю необходимую медицинскую помощь в областной клинической больнице. Еще двоих пострадавших в больницу привезли бригады медицины катастроф – у мужчины и женщины контузия, они осмотрены врачами и отпущены на амбулаторное лечение домой. Еще двое мужчин с контузией были осмотрены бригадой скорой помощи на месте, от госпитализации отказались.

После прилета в районе салона "Мерседес" пострадала женщина - у нее рваная рана левой кисти без признаков кровотечения. Медиками скорой помощи осмотрена, отказалась от госпитализации. Еще один осколок прилетел в следовавший по маршруту автобус, он пробил крышу и травмировал руку женщины по касательной. Пострадавшая была доставлена в травмпункт, где медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.

Погиб мужчина - он ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте.

В Белгороде различные разрушения зафиксированы в 53 частных домовладениях, в шести квартирах четырех многоквартирных домов, семи хозсубъектах и 37 автомобилях и одном автобусе. В Белгородском районе разрушения различной степени зафиксированы в 14 частных домовладениях, двух гаражах и семи автомобилях.

Теги: пострадавшие, Белгород, Гладков


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