03 Января 2024
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Фото: Украинская Православная Церковь

На Украине неизвестные подожгли дом митрополита УПЦ Лонгина

Неизвестные совершили поджог дома настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина, сообщают РИА Новости.

"Сегодня в четыре утра был совершен поджог дома митрополита Лонгина. Дом и имущество огнем было уничтожено полностью. Слава Богу, сам владыка не пострадал", - говорится в сообщении.

В мае служба безопасности Украины обвинила монастыря митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре митрополит Лонгин получил обвинение, его дело было отправлено в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь в Черновицкой области на Украине. Настоятель монастыря митрополит Лонгин вместе с верующим встал на защиту своей обители. Он призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать цирк" и оставить верующих в покое.

Теги: Лонгин, митрополит, УПЦ


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