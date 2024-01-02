03 Января 2024
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Фото: МЧС России

В Пензенской области МЧС спасли шесть человек с колеса обозрения

Сотрудники МЧС России спасли шесть человек с колеса обозрения в Пензенской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Двое посетителей были несовершеннолетними. Высота колеса - 35 метров.

Следователи начали проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проведения проверки будут исследованы и установлены причина остановки аттракциона, его техническое состояние, условия обслуживания и эксплуатации, говорится в сообщении. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Теги: колесо обозрения, проверка, МЧС


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