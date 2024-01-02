В Челябинской области ищут еще одного подозреваемого в нападении на участника СВО

В Челябинской области разыскивают четвертого подозреваемого в нападении на участника специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК России.

Он скрылся от следствия и объявлен в розыск. Принимаются меры к установлению его местонахождения.

Трем установленным и задержанным подозреваемым предъявлено обвинение. Сообщается, что они уроженцы Челябинской области.

1 января текущего года во дворе одного из домов Советского района города Челябинска группа молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок, вела себя вызывающе, высказывала оскорбления в адрес местных жителей, а также нанесла удары предметом, используемым в качестве оружия, потерпевшим, один их которых принимал участие в специальной военной операции.

Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел, фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ, в суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.