В Белгороде создан общественный совет для помощи пострадавшим при обстреле

В Белгороде создан общественный совет для помощи пострадавшим при обстреле города 30 декабря, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он опубликовал состав совета. В него вошли 11 человек из различных благотворительных организаций, таких как "Святое Белогорье против детского рака", регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, общественной организации "Совет женщин города Белгорода".

"Как и обещал вам, дорогие друзья, публикую состав общественного совета по распределению денежных средств, пожертвованных гражданами и организациями, для передачи их пострадавшим в результате теракта 30 декабря 2023 года в Белгороде. Первое заседание состоится уже завтра, на котором будет утвержден регламент и порядок работы Совета", - написал губернатор.

Напомним, 30 декабря ВСУ нанесен удар по центру Белгорода. Погибли 25 человека, в том числе 5 детей.

Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 - федерального.

Армия России в ответ поразила центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.