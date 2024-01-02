В Белгородской области один человек погиб в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела ВСУ Белгородской области погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

За день в регионе трижды была запущена сирена ракетной опасности. В третий раз силами ПВО было сбито восемь воздушных целей на подлете к городу.

Сообщается, что погибший мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Также есть пострадавшие.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Еще четверо человек пострадали в районе авторынка - двоих забрала скорая помощь - у мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались. Еще одна пострадавшая доставлена в травмпункт. Женщина ехала в автобусе, когда на крышу упал осколок и задел ей руку по касательной. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.

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Есть повреждения в частном секторе, четырех автомобилях и одном автобусе.