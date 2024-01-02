Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород ракетами реактивной системы залпового огня "Ольха"

Сегодня около 12.00, 13.00 и 14.30 по московскому времени были пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены 17 ракет над Белгородской областью.

В настоящий момент в Белгороде в третий раз за сутки запущена сирена ракетной опасности.

Людям рекомендуют не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Тем, кто находится на улице следует спуститься в укрытие или иное безопасное место.