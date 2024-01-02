Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала система ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала система ПВО - сбито пять воздушных целей на подлете к городу, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

Пострадала женщина - у нее рваная рана левой кисти. Врачи "скорой" осмотрели пострадавшую. От госпитализации она отказалась. Кроме того, в Белгороде осколками поврежден магазин и несколько автомобилей. В Белгородском районе осколками посечен один легковой автомобиль в селе Беловское.

Ранее Гладков сообщил о пострадавшем мужчине. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

