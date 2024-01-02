02 Января 2024
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Фото: vk.com/gladkov_vv/Официальная страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова &quot;ВКонтакте&quot;

В Белгороде третий раз за сутки объявлена сирена ракетной опасности

В Белгородской области в третий раз за сутки запущена сирена ракетной опасности, сообщил в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал глава региона.

Ранее в регионе дважды сработала система ПВО. Есть разрушения и пострадавшие.

Теги: сирена ракетной опасности, ПВО, ВСУ, обстрел


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