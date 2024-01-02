На москвичку завели дело из-за сожженного российского паспорта

На москвичку завели уголовное дело по статье "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного Комитета России.

Подозреваемая в Брянске рядом со входом в развлекательный клуб на ул. 2-ой Почепской, совершила надругательство над гербом, изображенном в паспорте. Девушка публично сожгла документ.

По данным СКР, указанные действия являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами граждан Российской Федерации. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.

О ходе расследования уголовного дела будет доложено руководителю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину.