02 Января 2024
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Фото: vk.com/gladkov_vv/Официальная страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова &quot;ВКонтакте&quot;

Над Белгородом сбито четыре воздушных цели

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО сбито четыре воздушных цели на подлете к городу. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, был ранен мужчина - у него осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. "Скорая" везет его в больницу.

Информация по разрушениям уточняется.

Напомним, система ракетной опасности была запущена в 12.06 по мск. времени. В 14.45 сигнал ракетной опасности был отменен. В настоящий момент он объявлен повторно - в 13.16 по мск. Все жители должны спуститься в укрытие.

30 декабря ВСУ нанесен удар по центру Белгорода. Погибли 25 человека, в том числе 5 детей.

Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 - федерального.

Армия России в ответ поразила центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.

Теги: Белгород, Вячеслав Гладков, сирена ракетной опасности


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Ранее 02.01.2024 12:17 Мск Гладков: В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

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