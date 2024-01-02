Над Белгородом сбито четыре воздушных цели

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО сбито четыре воздушных цели на подлете к городу. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, был ранен мужчина - у него осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. "Скорая" везет его в больницу.

Информация по разрушениям уточняется.

Напомним, система ракетной опасности была запущена в 12.06 по мск. времени. В 14.45 сигнал ракетной опасности был отменен. В настоящий момент он объявлен повторно - в 13.16 по мск. Все жители должны спуститься в укрытие.

30 декабря ВСУ нанесен удар по центру Белгорода. Погибли 25 человека, в том числе 5 детей.

Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 - федерального.

Армия России в ответ поразила центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.