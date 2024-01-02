В Японии около 400 человек спасли из горящего самолета

В Японии произошел пожар в токийском аэропорту Ханэда, сообщает телеканал NHK.

Загорелся самолет авиакомпании Japan Airlines. Пожар разгорелся во время посадки. Сообщается, что судно в воздухе столкнулось с самолетом береговой охраны страны. В береговой охране подтвердили информацию о столкновении.

Japan Airlines подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа из горящего в токийском аэропорту лайнера. Сейчас на месте происшествия работают пожарные расчеты, которые пытаются ликвидировать возгорание.