Гладков: В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности, сообщил в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Все жители должны спуститься в укрытие", - сообщил он.

Напомним, 30 декабря ВСУ нанесен удар по центру Белгорода. Погибли 25 человека, в том числе 5 детей.

Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 - федерального.

Армия России в ответ поразила центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.