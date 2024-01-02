02 Января 2024
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Фото:youtube.com|Министерство обороны России

В Воронежской области при полете самолета ВКС произошел нештатный сход боеприпаса

В селе Петропавловка Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса самолета ВКС России. О произошедшем в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется. На месте работает оперативная группа", - сообщил он.

Жителей нескольких улиц поселка разместят в пансионате Коротояк, где уже развернут пункт временного размещения. Ущерб будет оценен после завершения работы специальных ведомств. После этого будет решаться вопрос с компенсациями и строительством нового жилья.

"Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие", - заявил он.

В Минобороны РФ сообщили, что проводят расследование инцидента.

"2 января около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, пострадавших нет. Повреждения получили шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов", - говорится в сообщении.

Теги: самолет ВКС, боеприпас, Петропавловка


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