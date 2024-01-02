В Госдуме ответили на заявления Зеленского о захвате Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал анонсируемую Владимиром Зеленским военную операцию по захвату Крыма ложными ожиданиями.

"Зеленский, как всегда, формирует ложные ожидания. В его планах по захвату Крыма меняются только даты, а террористическая их суть останется прежней", сообщают РИА Новости.

Он подчеркнул, что крымчане уже слышали от киевского режима в апреле прошлого года, что Крым захватят за полгода и на набережной Ялты представители Киева будут раздавать "победные". Согласно натовским учебникам, по словам Ивлева, "ВСУ должны были уже несколько раз дойти до Крыма и вернуться обратно", однако у них ничего не получилось.

При этом провал контрнаступления произошел не из-за утечек информации, а благодаря мужеству и самоотверженности работы российской армии.

"Значит, хорошо работает наша разведка, если мы знаем, что замышляет генштаб ВСУ и их кураторы из США и НАТО. Значит, мужественно и умело сражаются российские солдаты и командиры, освобождая от нацистов свои исторические земли. Именно эти сражения российской армии войдут в учебники военного искусства всех стран мира. Так было всегда в истории, так будет и теперь", - подчеркнул депутат.

Такого же мнения придерживается депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Причиной провала так называемого украинского контрнаступления является не утечка информации, как пытается преподнести террорист Зеленский, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии, которая смогла остановить и сдержать агрессора, не дав ему продвинуться вперед", - цитируют парламентария РИА Новости.

Кроме того, по его словам, еще одним залогом успеха в противостоянии украинскому агрессору, спонсируемого коллективным Западом, является консолидация народа России, который сплотился вокруг своего президента Владимира Путина, приближая победу в конфликте.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist, что главной целью ВСУ в 2024 году станет изоляция Крыма. Провал контрнаступления он объяснил "утечками" информации, которые якобы "помогли России подготовить свою оборону".

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.