Зеленский объявил главную цель ВСУ в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist, что главной целью ВСУ в 2024 году станет изоляция Крыма.

Провал контрнаступления он объяснил "утечками" информации, которые якобы "помогли России подготовить свою оборону".

"Но если у него и есть послание, то оно заключается в том, что Крым и связанное с ним сражение в Черном море станут центром тяжести войны. Изоляция Крыма <...> и ослабление военного потенциала России там "чрезвычайно важны для нас, потому что для нас это способ уменьшить количество нападений из этого региона", - цитирует Зеленского издание.

Он назвал будущую операцию ВСУ против Крыма "примером для всего мира".

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом анонсируемую Владимиром Зеленским новую военную операцию по захвату Крыма, сообщают РИА Новости.

"Рассказы о том, что они скоро будут на берегах Крыма, ни что иное как очередной популизм. Военная операция Зеленского закончится для него и его боевиков плачевно, не успев даже начаться. Россия способна защитить свои территории от любого агрессора", - сказал Шонус.

По его словам, крымчане за последние десять лет много раз слышали заверения киевских властей о скором захвате полуострова, однако несмотря на "бравады украинских фантазеров, правда на нашей стороне".

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.