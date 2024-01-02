Несколько районов Киева остались без света

Электроснабжение пропало в нескольких районах Киева после многочисленных взрывов, сообщает ТАСС со ссылкой на киевского мэра Виталия Кличко.

В связи с падением обломков экстренные службы направлены в Голосеевский, Оболонский и Печерский районы. Как сообщают украинские СМИ, взрывы в Киеве продолжаются.

Ранее взрывы прогремели в Винницкой области, Кропивницком (ранее - Кировоград) и Харькове. По всей Украине действует режим воздушной тревоги.

Напомним, 30 декабря ВСУ нанесен удар по центру Белгорода. Армия России в ответ поразила центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.