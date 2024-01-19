В Москве блогера-иностранца отправили под домашний арест за высмеивание славянских девушек

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста блогеру из Таджикистана Салмону Раджабзоду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что расследование находится на контроле в Симоновской межрайонной прокуратуры.

Напомним, уголовное дело против блогера завели по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По версии следствия, Раджабзод публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской наружности.