В Челябинске выявили превышение загрязняющих веществ в воздухе после пожара на рынке

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области сообщило о незначительном превышении в воздухе загрязняющих веществ после пожара на рынке "Восточный город", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Сразу после пожара был организован контроль силами передвижной лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии за состоянием атмосферного воздуха. В зоне задымления в жилом секторе замеры проводились по семи загрязняющим веществам: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, углерод, взвешенные частицы РМ 2,5 и взвешенные частицы РМ 10, формальдегид.

Всего было проведено 68 исследований. Зафиксированы незначительные превышения оксидов азота.

В ведомстве советуют обращаться за помощью к врачам в случае ухудшения самочувствия.

Напомним, крупный пожар на рынке произошел сегодня вечером, около 18.00. Площадь составила около 1200 квадратных метров. В тушении огня приняли участие 96 специалистов и 36 единиц техники. Из расположенного поблизости с рынком ТРК "Европа-Азия" эвакуировали посетителей и персонал. Пожар случился уже после закрытия рынка, в павильонах никого не было, потому, к счастью, человеческих жертв удалось избежать.

Для тушения огня пожарные использовали как гидранты, так и открытый источник - реку Миасс.

О ликвидации горения в ведомстве сообщили в 20.59.