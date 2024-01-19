Для мигрантов могут ужесточить наказания за нарушение законов

МВД РФ и ФСБ должны разработать предложения по усилению ответственности за нарушения законов для иностранных граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством двухлетний план мероприятий по реализации Концепции миграционной политики РФ.

Планируется провести комплексный анализ мер ответственности иностранных граждан.

Предложения по усилении ответственности ведомства должны будут предоставить к 20 марта 2024 года в правительство России.