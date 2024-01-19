В Челябинске во время пожара на рынке пострадали два человека

Два человека пострадали во время пожара на рынке "Восточный город" в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Пострадавшие - сотрудники рынка, надышались продуктами горения. От госпитализации они отказались. На месте происшествия дежурит бригада "скорой помощи".

Крупный пожар на рынке произошел сегодня вечером, около 18.00. Площадь составила около 1200 квадратных метров. В тушении огня приняли участие 96 специалистов и 36 единиц техники. Из расположенного поблизости с рынком ТРК "Европа-Азия" эвакуировали посетителей и персонал. Пожар случился уже после закрытия рынка, в павильонах никого не было, потому, к счастью, человеческих жертв удалось избежать.

Для тушения огня пожарные использовали как гидранты, так и открытый источник - реку Миасс.

О ликвидации горения в ведомстве сообщили в 20.59.