Березовский и Белоярский районы Югры могут внести в состав Арктической зоны РФ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о включении Березовского и Белоярского районов Югры в состав Арктической зоны РФ, сообщают РИА Новости со ссылкой на документ.

Документ разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Согласно пояснительной записке к документу, в Белоярском районе планируется реализовать пять новых инвестиционных проектов с привлечением частных инвестиций на сумму более 900 млн руб. и созданием 73 рабочих мест, в Березовском районе - четыре, с привлечением частных инвестиций на сумму более 2,6 млрд руб. и созданием 174 рабочих мест. По прогнозу размер возможных дополнительных средств субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату страховых взносов за новых резидентов Арктической зоны в ХМАО на период с 2024 по 2033 год предположительно составит 397,78 млн руб. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов во внебюджетные фонды за этот период составят около 3,7 млрд руб.

Сообщается, что расширение границ Арктической зоны придаст дополнительный импульс развитию экономики и социальной сферы, повысится качество и уровень жизни граждан этих районов. Районы по своим характеристикам схожи с территориями этого макрорегиона, а также соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики.

Кроме того, как пояснял в четверг на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин, районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов - добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем Telegram-канале написал, что, благодаря вхождению в Арктическую зону в этих двух районах станут доступны все арктические льготы. Это уникальные условия ведения бизнеса, арктическая ипотека, бесплатные участки земли.