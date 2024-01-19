Березовский и Белоярский районы Югры могут внести в состав Арктической зоны РФ

19 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Березовский и Белоярский районы Югры могут внести в состав Арктической зоны РФ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о включении Березовского и Белоярского районов Югры в состав Арктической зоны РФ, сообщают РИА Новости со ссылкой на документ.

Документ разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Согласно пояснительной записке к документу, в Белоярском районе планируется реализовать пять новых инвестиционных проектов с привлечением частных инвестиций на сумму более 900 млн руб. и созданием 73 рабочих мест, в Березовском районе - четыре, с привлечением частных инвестиций на сумму более 2,6 млрд руб. и созданием 174 рабочих мест. По прогнозу размер возможных дополнительных средств субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату страховых взносов за новых резидентов Арктической зоны в ХМАО на период с 2024 по 2033 год предположительно составит 397,78 млн руб. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов во внебюджетные фонды за этот период составят около 3,7 млрд руб.

Сообщается, что расширение границ Арктической зоны придаст дополнительный импульс развитию экономики и социальной сферы, повысится качество и уровень жизни граждан этих районов. Районы по своим характеристикам схожи с территориями этого макрорегиона, а также соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики.

Кроме того, как пояснял в четверг на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин, районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в ряде ключевых секторов - добывающей и обрабатывающей промышленности, лесопереработке, энергетике, туризме.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в своем Telegram-канале написал, что, благодаря вхождению в Арктическую зону в этих двух районах станут доступны все арктические льготы. Это уникальные условия ведения бизнеса, арктическая ипотека, бесплатные участки земли.

Теги: Арктическая зона, Белоярский, Березовский, Владимир Путин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети