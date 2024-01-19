В Кирове сотни волонтеров ищут "снятого" с поезда кота-"зайца"

В Кирове ищут кота Твикса, "снятого" с поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург. Сообщается, что животное ищут 300 волонтеров. Они уже прочесали район вокзала, но следов домашнего питомца не обнаружили.

Кота без хозяина заметила в вагоне проводница. Она высадила "зайца" в Кирове. Позже выяснилось, что животное сбежало из переноски одного из пассажиров.

В СМИ и соцсетях инцидент бурно обсуждается, некоторые зоозащитники требуют призвать проводницу к ответственности, другие считают, что виноват хозяин кота, который не следил за животным.

В Федеральной пассажирской компании заявили, что проводница действовала в соответствии со служебными инструкциями. Она подумала, что кот забежал в поезд на станции.