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Общество В России
Фото: пресс-служба Общественной палаты России

Мизулина: благотворительность не спасет Косенко от проверок

Благотворительная деятельность блогера Сергея Косенко не отменяет тех проверок, которые ведут в отношении него правоохранительные органы, в том числе по налогам, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

"Понятно, что это последствия той ситуации скандальной, в которой он оказался, он хочет исправить ту ситуацию", - сказала она РИА Новости.

"Насколько мне известно, со стороны налоговых органов еще в начале прошлого года к этому блогеру были очень весомые претензии", - добавила Мизулина.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который разместил в соцсетях видео, где бросает в снег своего двухмесячного ребенка.

Кроме того, Бастрыкин поручил следователям решить вопрос о проведении в отношении Косенко налоговой проверки, а также о выдаче блогера российским правоохранительным органам. Косенко в настоящее время находится за рубежом.

На днях Косенко в своих социальных сетях рассказал про благотворительный фонд помощи детям и взрослым "Подарок ангелу", призывая подписчиков поддержать организацию.

Теги: мизулина, косенко


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