В программу КРТ на 2024 год вовлекут шесть новых площадок

В этом году в программу комплексного развития территории (КРТ), более известную в Свердловской области как "уральская инновация", войдут шесть новых площадок с жилой застройкой. Об этом заявил глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.

По его словам, уже принято 10 решений по КРТ, заключено шесть договоров о комплексном развитии жилой застройки и два договора - по нежилой. Аукционы проведены по пяти площадкам - на каждую из них утверждена градостроительная документация. Разработка и утверждение по остальным запланировны на текущий год.

"Мы планируем, что, благодаря реализации 10 новых утвержденных проектов, будет построено порядка 700 тыс. кв.м. жилья. На каждой из площадок предусмотрена необходимая социальная инфраструктура и другие элементы среды, необходимые для комфорта горожан", – отметил Габдрахманов.

На данный момент, в рамках уже реализуемых проектов, расселены и снесены 14 из 52 многоквартирных домов. В скором времени Екатеринбург узнает о еще шести площадках, которые отдадут под КРТ. Всего в городе выявлено 70 подходящих территорий. В приоритете ветхие или аварийные 2-ух и 3-этажные дома.

"Площадок большое количество, мы планируем ежегодно включать около 6 новых территорий. При максимально благоприятных сценариях планируется продолжать программу КРТ еще 10-15 лет", – добавил представитель мэрии.