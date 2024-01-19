Великобритания успешно испытала лазерное оружие DragonFire

Минобороны Великобритании сообщило об успешном испытании системы лазерного оружия DragonFire. Стрельбы по воздушным целям прошли на полигоне на Гебридских островах в Шотландии. Дальность действия DragonFire засекречена, но сообщается, что это оружие прямой видимости, может поразить любую видимую цель.

Главными достоинствами DragonFire военные называют высокую точность (попадание в монетку с расстояния в один километр) и низкую стоимость (менее 10 фунтов стерлингов за выстрел). Также у оружия высокая энергоэффективность: его работа в течении 10 секунд сопоставима с использованием обычного обогревателя в течение часа. Британские власти называют DragonFire недорогой альтернативой ракетам.