На Украине полковнику ВСУ вменили получение взятки в $45 тысяч

Служба безопасности Украины (ВСУ) задержала полковника Вооруженных сил этой страны. Речь идет о разоблачении схемы хищения денег из госбюджета, выделенных на оборонные заказы для Сил безопасности и обороны Украины.

По версии СБУ, полковник ВСУ и руководитель львовской компании наладили схему "откатов" при заключении контрактов: военный чиновник должен был получить от предпринимателя взятку в $45 тыс. За эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ. СБУ задержала обоих фигурантов во время передачи им первой части взятки - $14,6 тыс. Сумма запланированной сделки предпринимателя с вооруженными силами составила 36 млн гривен

Суд арестовал обоих с правом внесения залога в 10 млн гривен каждому.