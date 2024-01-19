В Брянской области площадь пожара на нефтебазе выросла до 1,8 тысячи квадратов

Потушить пожар на нефтебазе в городе Клинцы Брянской области пока не удается. Площадь возгорания после удара украинского дрона увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявлял, что на нефтебазе горят четыре резервуара, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Более 30 жителей временно эвакуированы. О пострадавших не сообщалось. Для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе прибыл пожарный поезд.