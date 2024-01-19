19 Января 2024
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Политика За рубежом
Фото: Getty Images / Daniel Day

ЕС занялся разработкой 13-го пакета антироссийских санкций

Евросоюз занялся разработкой 13-го пакета антироссийских санкций.
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В него могут войти торговые ограничения, пишет Bloomberg. Ввести пакет планируют 24 февраля, то есть во вторую годовщину начала специальной военной операции.

Ранее Евросоюз принял 12 пакет санкций и начал обсуждение по возможному вступлению Украины в союз, однако все это происходило при странных обстоятельствах – санкции принимались без канцлера Австрии, хотя у него были претензии. А украинский вопрос обсуждался без премьера Венгрии, хотя тот был против. Как оказалось, оба политика в это время выходили из зала поговорить с коллегами по разным вопросам. Вроде бы, понятное объяснение, но могли бы и проявить позицию, чтобы остаться в зале. Видимо, верно отметил Владимир Путин про европейских политиков, сравнив их в речах с де Голлем, а в делах с коллаборационистом маршалом Филиппом Петеном. Впрочем, куда важнее вопрос не Евросоюза и его темных делишек, а то, как сильно Россия сама же потеряла свое влияние на страны Европы с момента развала СССР. И теперь подобные решения принимают не просто без оглядки на Россию, но даже без оглядки на население государств ЕС.

Теги: Санкции, пакет


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